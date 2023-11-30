Подмосковье 30 ноября 2023, 16:10 Учитель физкультуры Ольга Кирсанова из Химок победила на конкурсе Российского футбольного союза Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Педагог школы «Триумф» в Химках Ольга Кирсанова стала лучшей учительницей физкультуры на конкурсе «Магнит футбола». Участие в состязании, организованном Российским футбольным союзом, приняли почти четыре тысячи человек со всей страны.

Ольга Кирсанова — кандидат в мастера спорта по гимнастике, у нее квалификация высшей категории. В Химках она работает с 2018 года.

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«Огромное спасибо руководителям проекта, которые обеспечили нашу школу футбольными мячами, манишками, фишками и конусами. В течение учебного года я провела множество мероприятий по проекту „Футбол в школе“ — конкурсы, выставки, соревнования, открытые уроки, классные часы, встречи с чемпионами футбола и знаменитыми спортсменами!» — поделилась Ольга.

Благодаря проекту «Футбол в школе» Ольга Кирсанова также стала финалисткой конкурса «Учитель года». А команда, которую тренировала учительница, заняло 2-е место в турнире по футболу в Химках.

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