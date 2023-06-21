Подмосковье 21 июня 2023, 13:01 Учитель физкультуры из Истры стал чемпионом Японии по карате киокушинкай

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Преподаватель Илья Аверкин из Глебовской школы принял участие во всеазиатских соревнованиях по карате киокушинкай в Японии и выиграл их. В своей весовой категории учитель не произграл ни одного боя.

Чемпионат прошел в прошлые выходные в Осаке. Учитель физкультуры Илья Аверкин из Истры составил сильнейшую конкуренцию соперникам из стран Азии, где карате киокушинкай является традиционным видом боевого искусства. Илья выступил в категории до 90 килограммов и не проиграл ни одного боя. Домой вернулся с золотой медалью.

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