Учитель физкультуры из Балашихи получил социальную ипотеку

В Балашихе учитель физкультуры Александр Тишков получил сертификат на социальную ипотеку. Педагог уже может готовиться к переезду в свое новое жилье.

Источник фото: Ирина Зубарева

Александр Тишков — педагог высшей категории и действующий спортсмен. Он преподает физкультуру в школе, играет в футбольной команде спортивного клуба «Метеор», сражаясь за выход на первенство России, а также передает свое мастерство подрастающему поколению — тренирует детей в секции по футболу.

В школе № 11 Тишков преподает с 2010 года. В Балашиху учитель физкультуры переехал после окончания Ульяновского педагогического университета в 2010 году.

«Я уже 11 лет работаю в этой школе. И район, и дети стали как родные. Хочу выразить огромную благодарность своему руководству и губернатору Подмосковья, потому что это уникальная программа. Я собрал весь пакет документов, который требуется, пришел ответ, мое дело рассмотрели. Было 45 кандидатов со всей Московской области. В итоге 20 молодых специалистов получили право на субсидию», — рассказал Александр Тишков.

Теперь учитель сможет купить квартиру. Сейчас Александр вместе с женой и четырехлетним сыном живут в съемной квартире. В планах у семьи — «двушка» в новостройке, с районом Тишковы пока не определились.

Источник фото: Ирина Зубарева

«Это однозначно будет Балашиха, здесь мы работаем и живем. Субсидии и собственных сбережений нам хватит. Программа действует по такому принципу: на 10 лет я заключаю с работодателем договор, в течение этого времени ипотечную часть выплачивает регион, а я гашу только проценты. Рядом есть Москва, но там такой программы нет, это подкупает. Молодые специалисты в Подмосковье могут ей воспользоваться и приобрести собственное жилье», — пояснил Александр Тишков.

Задача программы «Социальная ипотека» — поддержать лучших учителей, дав им возможность получить собственное жилье. Уникальную в России программу реализуют по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Она стартовала в 2016 году. За это время улучшить свои жилищные условия смогли более 300 педагогов. В этом году свидетельства получат 110 учителей, воспитателей и молодых педагогов.

Условия программы простые: государство выплачивает первоначальный взнос и остаточную стоимость жилья, а участнику программы остается только оплачивать проценты по кредиту. Желающих стать участником региональной программы много. Квартиру можно купить как в новостройке, так и на вторичном рынке.