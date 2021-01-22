Учитель биологии из Подольска приютил дома более 30 видов животных

Учитель биологии и географии из Подольска Роман Пепеляев держит дома самых разных питомцев. И не всех их можно назвать домашними.

Дома у Романа Пепеляева живут пять собак, четыре кошки, две шиншиллы, четыре опоссума, пять фазанов, один павлин, семь перепелов, около тридцати кур и целый аквариум рыбок.

До школы учитель работал зоотехником в Московском зоопарке, куда часто приносили раненых животных. Еще тогда зародилась любовь к ним и желание их приютить.

«Часто очень сотрудники зоопарка забирают животных домой. Так и накопилось как-то», — рассказал Роман Пепеляев, учитель биологии и географии.

В школе об увлечении биолога знают. Но наглядно провести урок и продемонстрировать свой дивный мир фауны он не может.

«В школе нельзя держать никаких животных, в силу того, что достаточное количество современных ребят имеют какие-то астматические и аллергические реакции. Их достаточно много в школе», — пояснил педагог.

Но, так как Пепеляев работает в школе уже более 25 лет, то особо интересующиеся ученики бывали у него дома и лично познакомились с этим волшебным миром животных.

Чтобы управиться со своим хозяйством, учитель встает в пять утра. Кормит всех домочадцев, едет на работу, а после — снова к вольерам.