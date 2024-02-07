07 февраля 2024, 14:34
Учитель Александра Капелюха из Одинцова победила на областном конкурсе «Педагогический дебют»
Учитель начальных классов Одинцовской СОШ № 3 Александра Капелюха победила в региональном конкурсе «Педагогический дебют». Она представила на суд жюри презентацию своей программы урока на базе платформы «Моя школа».
По словам победительницы конкурса, задания были очень интересными, а опыт, которыми делились другие участники — бесценен.
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«Я представила свои наработки, сделала презентацию своей программы, рассказала об использовании в работе платформы „Моя школа“. Во втором испытании я проводила урок „Литературного чтения“ по сказке „Гуси-лебеди“, и заключительный этап — это публичное выступление, для меня это было самое захватывающее», — рассказала Капелюха.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Одинцовской школы № 3, под чьим руководством работает молодой учитель, призналась, что гордится своей коллегой, и отметила, что для молодого педагога участие в подобных конкурсах — это отличный опыт.
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Одинцово
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