Подмосковье 07 февраля 2024, 14:34 Учитель Александра Капелюха из Одинцова победила на областном конкурсе «Педагогический дебют» Источник фото: Мария Шматкова

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Учитель начальных классов Одинцовской СОШ № 3 Александра Капелюха победила в региональном конкурсе «Педагогический дебют». Она представила на суд жюри презентацию своей программы урока на базе платформы «Моя школа».

По словам победительницы конкурса, задания были очень интересными, а опыт, которыми делились другие участники — бесценен.

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«Я представила свои наработки, сделала презентацию своей программы, рассказала об использовании в работе платформы „Моя школа“. Во втором испытании я проводила урок „Литературного чтения“ по сказке „Гуси-лебеди“, и заключительный этап — это публичное выступление, для меня это было самое захватывающее», — рассказала Капелюха.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Одинцовской школы № 3, под чьим руководством работает молодой учитель, призналась, что гордится своей коллегой, и отметила, что для молодого педагога участие в подобных конкурсах — это отличный опыт.

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