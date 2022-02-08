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    08 февраля 2022, 10:57

    От грантов до льготной ипотеки. Ученым в Подмосковье напомнили меры поддержки

    Ученым из Подмосковья напомнили о доступных им льготах

    Анастасия Аброськина

    День российской науки празднуют 8 февраля. Это одна из знаковых для Подмосковья отраслей, ведь здесь находятся восемь из 13 наукоградов страны. Для ученых предусмотрели премии, гранты, льготную ипотеку и другие меры поддержки.

    От грантов до льготной ипотеки. Ученым в Подмосковье напомнили меры поддержки | Изображение 1

    Как подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, задача властей — поддерживать ученых и их разработки.

    Научный потенциал Подмосковья сегодня один из самых сильных в стране

    Игорь Брынцалов.

    Подмосковье — единственный в России регион, где работает «Социальная ипотека». Благодаря этой программе областное правительство поддерживает уникальных работников, среди которых педагоги, врачи, ученые, тренеры и не только.

    В феврале в Московской области стартовал прием заявок от молодых ученых на участие в этой программе. Подробности доступны по ссылке. Подать заявки можно будет до 31 марта.

    Премии

    Предусмотрели и премии губернатора Подмосковья в сфере науки. Каждый год лауреатами становятся 15 молодых ученых и коллективов. Они получают по 700 тысяч рублей.

    Но в прошлом году количество специалистов, удостоенных премии, увеличили до 17 из-за Года науки и технологий.

    В 2020-м в Подмосковье появилась новая ежегодная премия губернатора за коммерциализацию разработок. Победители получают по миллиону рублей.

    Гранты

    Также научные предприятия могут претендовать на гранты правительства Московской области в размере 10 миллионов рублей.

    Чтобы заявку рассмотрели, необходимо учитывать основные критерии. Первый — регистрация предприятия в Московской области, второй — должен быть план коммерциализации и не только.

    Технопарки

    В 2015 году приступили к созданию детских технопарков — их в Подмосковье сейчас четыре. Это «Кванториумы» в Королеве, Красногорске и Балашихе и «Изобретариум» в Реутове.

    Дети, которые обучаются там, всегда становятся участниками и победителями областных и всероссийских соревнований.