От грантов до льготной ипотеки. Ученым в Подмосковье напомнили меры поддержки

День российской науки празднуют 8 февраля. Это одна из знаковых для Подмосковья отраслей, ведь здесь находятся восемь из 13 наукоградов страны. Для ученых предусмотрели премии, гранты, льготную ипотеку и другие меры поддержки.

Как подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, задача властей — поддерживать ученых и их разработки.

Научный потенциал Подмосковья сегодня один из самых сильных в стране Игорь Брынцалов.

Подмосковье — единственный в России регион, где работает «Социальная ипотека». Благодаря этой программе областное правительство поддерживает уникальных работников, среди которых педагоги, врачи, ученые, тренеры и не только.

В феврале в Московской области стартовал прием заявок от молодых ученых на участие в этой программе. Подробности доступны по ссылке. Подать заявки можно будет до 31 марта.

Премии

Предусмотрели и премии губернатора Подмосковья в сфере науки. Каждый год лауреатами становятся 15 молодых ученых и коллективов. Они получают по 700 тысяч рублей.

Но в прошлом году количество специалистов, удостоенных премии, увеличили до 17 из-за Года науки и технологий.

В 2020-м в Подмосковье появилась новая ежегодная премия губернатора за коммерциализацию разработок. Победители получают по миллиону рублей.

Гранты

Также научные предприятия могут претендовать на гранты правительства Московской области в размере 10 миллионов рублей.

Чтобы заявку рассмотрели, необходимо учитывать основные критерии. Первый — регистрация предприятия в Московской области, второй — должен быть план коммерциализации и не только.

Технопарки

В 2015 году приступили к созданию детских технопарков — их в Подмосковье сейчас четыре. Это «Кванториумы» в Королеве, Красногорске и Балашихе и «Изобретариум» в Реутове.

Дети, которые обучаются там, всегда становятся участниками и победителями областных и всероссийских соревнований.