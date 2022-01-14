Ученый в Дубне объяснил отличие NIСА от коллайдера в ЦЕРН

Коллайдер NICA, который запустят в Дубне при участии ученых из 26 стран, отличается от других больших коллайдеров, которые есть в ЦЕРН и Нью-Йорке. Коллайдеры выполняют разные задачи. Отличия «360» объяснил замдиректора Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Андрей Бутенко.

Коллайдер LHC в ЦЕРН предназначен для тяжелых ионов. Это крупные массивные частицы, которые крутятся в коллайдере и сталкиваются. Коллайдер RHIC в Нью-Йорке — тоже для тяжелых частиц, но энергией намного меньше.

По словам Бутенко, в Дубне заполнят ту нишу, которая была незаслуженно забыта на заре физики. Эту область проскочили в погоне за большими энергиями.

«Планируем изучать фундаментальную физику именно вот в этой промежуточной области, чтобы понять, каким же образом формировалось наше вещество, все, что окружает нас, весь мир. Почему он именно такой, как мы видим. Это физика не далеких элементарных частиц, чем занимаются в ЦЕРН и RHIC. Это немножко другая область физики. Это физика сверхплотной и сверхтемпературной плазмы. Эта та область, которая пытается изучить вещество, которое было в момент сразу после Большого взрыва», — пояснил Бутенко.

Фундаментальную физику в Дубне планируют изучать в этой промежуточной области, чтобы понять, каким же образом формировалось все, что окружает нас в этом мире. Эта область изучает вещество, которое было сразу после Большого взрыва, и то состояние, которое сегодня присутствует в нейронных звездах, рассказал ученый.

Коллайдеры LHC и RHIC просто очень мощные, что важно для других экспериментов. В Дубне же займутся изучением того, с чем все начиналось.

Коллайдер NICA в Дубне планируют достроить к концу года, а уже в начале 2023-го планируется первый тестовый пуск. Кольцо коллайдера будет состоять из магнитов. В нем будут ускоряться и сталкиваться пучки ионов. Первый магнит уже установили.