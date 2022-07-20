Ученый МГОУ Ксения Поташова получит медаль РАН

Медалью Российской академии наук наградят молодого ученого МГОУ, кандидата филологических наук Ксению Поташову. Она получит ее за монографию «Традиции и новаторство русской литературы конца XVIII — первой трети XIX века в аспекте усвоения опыта живописи».

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Постановление президиума РАН об итогах конкурса 2021 года подписали 19 июля. Он проводится ежегодно и направлен на выявление и поддержку молодых исследователей и поощрение творческой активности. Авторов лучших работ награждают медалями и премиями — 21 для молодых ученых и 21 для студентов.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки для подмосковных учителей. Одна из них — социальная ипотека.