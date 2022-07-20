20 июля 2022, 14:27
Ученый МГОУ Ксения Поташова получит медаль РАН
Медалью Российской академии наук наградят молодого ученого МГОУ, кандидата филологических наук Ксению Поташову. Она получит ее за монографию «Традиции и новаторство русской литературы конца XVIII — первой трети XIX века в аспекте усвоения опыта живописи».
Источник фото: телеканал «360»
Постановление президиума РАН об итогах конкурса 2021 года подписали 19 июля. Он проводится ежегодно и направлен на выявление и поддержку молодых исследователей и поощрение творческой активности. Авторов лучших работ награждают медалями и премиями — 21 для молодых ученых и 21 для студентов.
Источник фото: телеканал «360»
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки для подмосковных учителей. Одна из них — социальная ипотека.