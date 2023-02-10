Подмосковье 10 февраля 2023, 14:25 Ученый из Раменского разработал уникальную систему кормления норок

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Ученый из Раменского Николай Балакирев создал свою систему кормления норок. Его методика заключалась в том, чтобы устраивать животным «разгрузочный день».

Рабочие-звероводы, как и другие работники, уходят на выходные, иногда незапланированные. Накануне таких дней норкам выдают дневную норму корма, чтобы зверьки не испытывали чувство голода.

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Для хорошего самочувствия животных и внешнего вида шкурок норкам необходимо 150-170% от дневного рациона, посчитал ученый. По его словам, их система пищеварения устроена таким образом, что последующий «голодный» день никак не скажется на качестве их жизни. В это время сотрудники могут не работать.

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Также Балакирев вместе с другими учеными разработал нетрадиционный подход к кормлению норок. Постепенно в рацион зверьков добавляли растительную пищу. Хвосты, плавники, чешую смешивали с пшеницей, кукурузой или пшеном. Животным такое меню нравилось. Нововведение позволило сэкономить сотни миллионов рублей.

Также к продуктам питания зверьков стали добавлять оксиданты.

«Методом проб заметил, что благодаря ортофосфорной кислоте корм портится не так быстро», — сообщил ученый.

Перед ним также стояла задача перевести норок на одноразовое питание. Благодаря добавкам зверькам стали давать дневную зону корма сразу. По словам Балакирева, норки рациональные, поэтому умеют распределять корм в течение суток.

Отметим, ученый из Раменского проработал с пушными зверями порядка 50 лет. За это время российские предприятия внедрили в свою работу около 600 его разработок.

С 2018 года он заведует кафедрой частной зоотехнологии Академии наук имени Скрябина и готовит молодых ученых.

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