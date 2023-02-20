Подмосковье 20 февраля 2023, 11:27 Ученый из Подольска приобрел квартиру благодаря льготной ипотеке

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Научный сотрудник Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста Александр Контэ приобрел двухкомнатную квартиру по льготной программе. Его исследования публикуют отечественные и зарубежные журналы.

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Александр стал аспирантом научно-исследовательского института в Дубровицах в 2012 году. Он успешно защитил кандидатскую диссертацию и стал автором свыше 40 научных работ.

Подмосковье активно поддерживает молодых ученых, помогает им в профессиональном росте и обеспечивает комфортные условия жизни. Так, по губернаторской программе Александр получил сертификат на социальную ипотеку.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. В ней могут участвовать врачи, учителя, тренеры, ученые и уникальные специалисты. Регион оплачивает первоначальный взнос и компенсирует часть долга, участник выплачивает только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев представил Сергею Кириенко информационный центр Подмосковья. Он охватил все актуальные для жителей области направления жизни региона.

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