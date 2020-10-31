Ученый из Подмосковья завел блог. Он изучает наночастицы и показывает опыты

Биофизик Антон Попов из подмосковного Пущина изучает наночастицы оксида церия. А еще он снимает на видео свою работу. Правда, в кадре блогер не любит мелькать. Зато его коллеги показывают, как ставят опыты и делают открытия.

Молодой человек 10 лет работает в Институте теоретической и экспериментальной биофизики. Он изучает наночастицы оксида церия, которые в реакции с другими веществами способны заживлять раны, ожоги и ссадины. Ученые делают гели и кремы, на следующей неделе по плану идет пенка. Попов также создал заживляющее средство на основе оксида церия, которое планирует зарегистрировать и усовершенствовать.

За свои исследования и разработки он получил премию губернатора — 700 тысяч рублей.

Попов считает наукоград уникальным местом. Там все сошлось: свобода заниматься любимым делом и технические возможности.

«Здесь кайф, и вообще Пущино хорошо тем, что когда приезжаешь, ты попадаешь сразу в лабораторию. Я пришел — через три дня я здесь уже что-то делал. То есть ты сразу вовлекаешься в работу», — рассказал Попов.

А еще старший научный сотрудник НИИ ведет свой блог. В нем он просто рассказывает о своей сложной работе. Мужчина ведет прямые эфиры из лабораторий и научных центров. Идея выйти в интернет появилась из-за страсти к науке, которой захотелось поделиться.

Зарплаты старшего научного сотрудника ему хватает на покупку нового микрофона и штатива для прямых эфиров из лабораторий.

Ученый женат, воспитывает двоих детей. Недавно он купил двухкомнатную квартиру по программе «Социальная ипотека», семейная недвижимость расположена в пяти минутах от института. Соципотеку дают успешным молодым ученым.

«На самом деле это, наверное, лучшие [условия] из всех возможных в России, которые есть. Область вносит первоначальный взнос за квартиру, а потом ежемесячно погашает тело кредита. А ты платишь только проценты», — объяснил Попов.

Однако на ученых накладывается обязанность продолжать исследования в институте на территории Московской области в течение 10 лет. Поэтому теперь он чувствует полную уверенность в завтрашнем дне, несмотря на ипотеку во время пандемии.