Подмосковье 26 января 2023, 10:00 Ученый и почетный житель Подмосковья Борис Обносов отметил 70-летие

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Известный ученый и организатор создания и производства авиационных управляемых средств поражения Борис Обносов отметил 70-летие. Его разработки используют военно-воздушные силы и военно-морской флот России.

Борис Обносов родился 26 января в Москве. Более 16 лет он проработал на государственном предприятии оборонного назначения в Подмосковье. Благодаря его работе была создана одна из главных структур оборонно-промышленного комплекса России — корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

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Обносов стал автором более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием и разработкой военной техники. Он стал членом научно-технического совета Военно-промышленной комиссии России и возглавил Совет директоров оборонных организаций.

Ученый был награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени, стал лауреатом государственной премии в области науки и технологий, двух премий правительства России, получил статус почетного гражданина Королева и звание «Почетный гражданин Подмосковья».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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