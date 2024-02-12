12 февраля 2024, 18:01
Ученых и врачей Подмосковья пригласили на форум будущих технологий 13 и 14 февраля
Форум будущих технологий пройдет в Москве 13–14 февраля. Во время мероприятия, организованного фондом Росконгресс, представят передовые научные решения и технологии. К участию приглашаются врачи и ученые из Подмосковья.
В прошлом году форум стал первым в серии ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению прорывных направлений развития технологий, которые позволят России соответствовать мировым трендам и стремиться к лидерству в этой области.
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Мероприятие призвано поспособствовать развитию новых наукоемких сфер, представить новые индустрии и сформировать образ технологического будущего страны.
В этом году участники форума сфокусируются на будущем медицины. Ожидается, что его посетят представители органов власти, бизнеса, ученых, врачей, экспертов и СМИ для обсуждения основных задач, связанных с развитием современных технологий.
Форум предоставит площадку для формирования будущего здравоохранения и даст уникальную возможность внести свой вклад в его развитие. Программа мероприятия включает различные блоки, посвященные развитию и применению передовых технологий в медицине, а также обсуждение ключевых аспектов внедрения биомедицинских и нейротехнологий в разных сферах.
Мероприятие начнется 13 февраля в 10:00 в центре международной торговли Москвы, подъезд № 4. Все подробности можно найти на официальном сайте.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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