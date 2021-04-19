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    19 апреля 2021, 16:35

    Подмосковные ученые смогут подать заявки на премии в 5 млн рублей до октября

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Молодых ученых из Подмосковья пригласили на конкурс в области науки, за победу в котором они могут получить по пять миллионов рублей. Заявки на соискание премии президента примут до 15 октября.

    Подмосковные ученые смогут подать заявки на премии в 5 млн рублей до октября | Изображение 1

    Это подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева. По ее словам, в регионе много талантливых ученых.

    Исторически Подмосковье — один из главных научных центров России. Условия, созданные регионом для развития науки, обеспечивают высокий интерес среди молодежи

    Екатерина Зиновьева.

    Лауреатов премии наградят за значительный вклад в развитие науки и разработку технологий для прогресса в экономической и социальной сферах.

    Размер премии — пять миллионов рублей. Прием документов от соискателей продлится до 15 октября. Узнать подробности о конкурсном отборе можно по ссылке.