Подмосковье 28 декабря 2023, 14:29 Ученые Подольска начали создание базы генетических данных для сохранения ценных видов рыб Андрюхина Мария

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В Федеральном исследовательском центре животноводства — ВИЖ имени академика Эрнста в Подольске — ученые начали разрабатывать генетическую паспортизацию осетровых рыб — стерляди и сибирского осетра. Это поможет сохранить популяции ценных видов рыб.

«Мы работаем с микросателлитными (молекулярными) маркерами. Они обладают очень высоким разнообразием за счет своей внутренней структуры. Это позволяет определить родство. Мы нашли семь удобных для анализа участков и будем их использовать для проведения генетической паспортизации», — рассказал научный сотрудник лаборатории Николай Бардуков.

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Сейчас в природе многие виды осетровых находятся на грани полного вымирания. По этой причине специалисты стараются вывести их в хозяйствах. Параллельно ученые определяют желательные генотипы для быстрого роста и массонакопления.

«Мы нашли два гена, по которым есть различия. И теперь мы сможем определить у нашей рыбы желательные генотипы. Все рыбы в нашей лаборатории чипированы, благодаря чему мы можем проследить, сколько определенная особь весила в один месяц, в год», — заявил ученый.

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