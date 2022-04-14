Ученые Подмосковья разработали 201 передовую технологию в прошлом году

Ученые из Подмосковья разработали за прошлый год еще 201 передовую производственную технологию. Среди них 172 — уникальные для России, а 29 — принципиально новые.

По информации Мосстата, 27 технологий разработали в области компьютерного проектирования и моделирования, технологий виртуальной разработки продуктов.

Еще 11 — в сфере программного обеспечения, а 10 — в отрасли создания промышленных роботов.

Ученые Московской области создали за прошлый год на 19,6% больше передовых технологий, чем в 2020-м.

Научными исследованиями и разработками в минувшем году занимались 260 организаций Подмосковья.

Ранее стало известно, что подмосковные ученые придумали уникальный эксперимент по поиску ресурсов на Луне.