Подмосковье 28 декабря 2022, 09:16 Ученые Подмосковья провели свыше 2,5 млн исследований продуктов и комбикормов с начала года

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Специалисты Госветслужбы провели свыше 2,5 миллиона исследований продуктов и комбикормов в этом году. Их проводили в 13 лабораториях, семь из которых аккредитованы в национальной системе. Для этого использовали более 150 методик.

Как рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов, ученые проверили пищевую продукцию, зерно и комбикорма на безопасность и качество, а также исследовали биоматериалы животных на бешенство и другие заболевания.

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Аккредитацию в этом году прошли четыре ветеринарные лаборатории Подмосковья. В следующем году ее пройдут еще три, сообщили в Минсельхозпроде области.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог в Подмосковье. Он отметил положительную оценку реализации новых объектов со стороны жителей.