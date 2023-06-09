Подмосковье 09 июня 2023, 17:51 Ученые оценят экологическое состояние реки Радомли в Солнечногорске

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Ученые-гидрологи исследуют реку Радомлю в Солнечногорске. Они проанализируют ее качество по 70 показателям, а также измерят скорость течения реки и рассчитают расход воды.

Работы проводят по инициативе фонда «ЭкоЛайн-Будущее». Цель исследования — оценить влияние на водный объект «генеральской» свалки, расположенной около поселка Поварово.

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«Хочется отметить, что в начале исследований специалисты выявили высокий уровень загрязнения в русле реки Радомля. По оценке исследователей виной тому являлась „генеральская“ свалка. На сегодняшний день показатели стали лучше в связи с началом проведения рекультивации полигона», — прокомментировал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Некоммерческий фонд «Без рек как без рук» взял первые в этом году пробы в четырех точках у истока реки. Всего за время исследований замеры проведут в 16 точках по всей длине реки.

Масштабные исследования водоема начались в 2021 году. Два года назад местные жители обеспокоились состоянием реки. Фонд «ЭкоЛайн-Будущее» привлек к исследованию некоммерческий фонд «Без рек как без рук», партнера Федеральной целевой программы «Вода России».

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