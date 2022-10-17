Редкий гриб нашли под Волоколамском | 360°

17 октября 2022, 20:40
Редкий гриб нашли под Волоколамском
Очень важное наблюдение сделали специалисты, которые проводили обследование по заказу Министерства экологии Подмосковья. Тщательно осматривался памятник природы «Сложный ельник со сфагновым болотом», который расположен под Волоколамском. Теперь к уже знакомым ученым видом флоры добавилось еще два, которые раньше в этих краях точно не встречались.
«Достоверно подтверждено, что в ООПТ произрастает один из самых редких грибов Подмосковья, внесенный в Красную книгу региона — саркосома шаровидная, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Поскольку саркосома довольно требовательна к экологии местообитания, это свидетельствует о хорошем состоянии памятника природы и благоприятных условиях для появления новых видов».
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Как добавил Тихон Фирсов, кроме саркосомы, в границах ООПТ впервые нашли так называемый пальчатокоренник балтийский — это достаточно редкое растение семейства орхидных. С учетом новых находок, в ООПТ теперь находятся шесть видов охраняемой флоры и еще один — фауны. Не так давно здесь подтвердилось, что обитает еще и гадюка обыкновенная.
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В народе саркосома — достаточно известное растение. Бытует мнение, что у нее ест некоторые лечебные свойства, а еще она пригодна в пищу. Однако на самом деле этот гриб совершенно несъедобен, и Минэкологии не рекомендует проверять это на практике. Тем более, что собирать краснокнижные виды может быть чревато крупным штрафом.
Минэкологии Подмосковья
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