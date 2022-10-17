Редкий гриб нашли под Волоколамском | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 20:40 Редкий гриб нашли под Волоколамском

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Очень важное наблюдение сделали специалисты, которые проводили обследование по заказу Министерства экологии Подмосковья. Тщательно осматривался памятник природы «Сложный ельник со сфагновым болотом», который расположен под Волоколамском. Теперь к уже знакомым ученым видом флоры добавилось еще два, которые раньше в этих краях точно не встречались.

«Достоверно подтверждено, что в ООПТ произрастает один из самых редких грибов Подмосковья, внесенный в Красную книгу региона — саркосома шаровидная, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Поскольку саркосома довольно требовательна к экологии местообитания, это свидетельствует о хорошем состоянии памятника природы и благоприятных условиях для появления новых видов».

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Как добавил Тихон Фирсов, кроме саркосомы, в границах ООПТ впервые нашли так называемый пальчатокоренник балтийский — это достаточно редкое растение семейства орхидных. С учетом новых находок, в ООПТ теперь находятся шесть видов охраняемой флоры и еще один — фауны. Не так давно здесь подтвердилось, что обитает еще и гадюка обыкновенная.

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В народе саркосома — достаточно известное растение. Бытует мнение, что у нее ест некоторые лечебные свойства, а еще она пригодна в пищу. Однако на самом деле этот гриб совершенно несъедобен, и Минэкологии не рекомендует проверять это на практике. Тем более, что собирать краснокнижные виды может быть чревато крупным штрафом.