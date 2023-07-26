Подмосковье 26 июля 2023, 15:25 Ученые Минэкологии Подмосковья нашли в долине реки Вяземки редкий гриб трутовик Д. Юдин

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Биологи Минэкологии Московской области впервые на территории памятника местного значения «Долина реки Вяземки» в Одинцове нашли гриб трутовик разветвленный. Его внесли в Красные книги России и региона.

«Это редчайший вид, который на западе региона фиксировался лишь в 2015 и 2021 годах. Трутовик разветвленный съедобен, но собирать его нельзя, так как этот вид редок по всему ареалу, в связи с чем и находится под охраной. Сбор его чреват административной ответственностью», — сообщил министр Тихон Фирсов.

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Трутовик похож на большое количество сросшихся грибов. Некоторые трутовики достигают 50 сантиметров в диаметре.

Гриб растет у основания стволов и пней лиственных деревьев, например, у клена, дуба, реже ольхи.

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