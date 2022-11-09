Ученые МГОУ получили премии губернатора Подмосковья в области науки и инноваций | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 16:09 Ученые МГОУ получили премии губернатора Подмосковья в области науки и инноваций

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Ученые МГОУ получили премии губернатора Подмосковья сразу в нескольких областях. В том числе, в области науки, технологии, техники и инноваций. Участвовать могли молодые ученые и специалисты.

Лауреатами стали, в том числе, младший научный сотрудник в НОЦ МГОУ в Черноголовке Анна Бега, ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин МГОУ Александр Гоев.

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Сама церемония состоялась в Доме правительства Подмосковья. Премии вручала лично заместитель председателя Правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Анна Бега — лауреат премии 2021 года. Она вместе со своими коллегами впервые смогла провести комплексное исследование на территории России комаров рода Aedes. Именно такие комары переносят больше 30 известных науке видов вирусов, опасных для человека. Исследователи рассказали о том, что именно сейчас началось распространение в некоторых регионах России двух таких видов комаров, и ситуация может стать достаточно опасной.

Во время проведения своих исследований ученым удалось получить все нужные сведения, чтобы разработать программы мониторинга и контроля численности таких комаров. Александр Гоев получил премию в 2022 году. Он создал работу, которая была посвящена коррекции осложнений, которые могут возникнуть после хирургических вмешательств на поджелудочной железе. Ученый рассказал о том, насколько эффективно применять эндоваскулярный гемостаз. Это значит, что кровотечение останавливается малоинвазивным способом. Методика позволяет в короткие сроки устранить все осложнения после операции, понижается риск тактической ошибки. Таким образом, получится значительно понизить количество летальных исходов.