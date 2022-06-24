Ученые из Жуковского создали новую технологию производства деталей для авиации

В Жуковском освоили и ввели в эксплуатацию новую технологию производства деталей аэродинамических моделей. Там удалось внедрить технологию, которая основана на сплавлении металлических порошков при помощи лазерного луча.

Таким образом, уже удалось в кратчайшие сроки создать деталь, которая нужна для некоторых моделей сверхзвукового гражданского самолета, а также для турбореактивных двигателей и другой техники.

ЦАГИ на текущий момент остается ведущим испытательным центром, который занимается разработкой и внедрением новых технологий и моделей в авиакосмической отрасли. Его разработки активно применяются в отечественном авиастроении.

«Подмосковье, например, поддерживает сотрудников ЦАГИ за счет региональных программ: семь специалистов центра уже получили льготное жилье по программе „Социальная ипотека“. Кроме того, авторские коллективы института шесть раз становились лауреатами премий губернатора Подмосковья в сфере науки для молодых ученых и специалистов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новая технология заключается в том, что последовательно выращиваются изделия путем послойного сплавления металлического порошка при помощи лазерного луча. Такой подход позволяет получать сложные по строению детали, которые невозможно изготовить по традиционной технологии обработки металлов на станках, а также изделия, производство которых ранее требовало больших трудозатрат.

Все производство основано на текущий момент только на российских материалах, которые не уступают зарубежным аналогам. Благодаря разработкам специалистов из Подмосковья удается повысить эффективность исследований в области аэродинамики.