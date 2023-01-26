Подмосковье 26 января 2023, 21:00 Ученые из «Сколкова» продолжили разрабатывать систему для реабилитации конечностей

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Изобретатели из инновационного центра «Сколково» в Подмосковье трудятся над системой, которая позволит людям с парализованными конечностями вновь их ощутить. Это стало возможным благодаря роботизированному протезу, виртуальной реальности и тренировкам.

«Нейроинтерфейс условно объединяет мозг и компьютер. От шапочки с электродами идут определённые сигналы, в нашем случае — это намерения, фокус внимания пациента на целевой плитке», — пояснила врач и интерн-исследователь лаборатории нейрореабилитации Алиса Кокорина.

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Другими словами, после инсультов или травм позвоночника сигнал из мозга к конечностям не уходит. Мозг забывает, как это делать. В случае с роботом эта цепочка выстраивается заново.

Так, подопытному на позвоночник и бедренную артерию клеят электроды, они будут снаружи стимулировать электричеством нервные окончания, а роборука двигать ногу. В виртуальном пространстве эта картинка будет дублироваться.

«Человек смотрит через VR-очки на ногу, и если она синхронизирована, у него включается ассоциация реальной ноги с виртуальной», — пояснил инженер-исследователь лаборатории нейрореабилитации Максим Егоров.

По словам Егорова, таким образом у человека постепенно появляется мысль, что виртуальная нога — это и есть реальная нога и ее тоже можно двигать.

«Инфаркт головного мозга (ишемический инсульт — прим. ред.) за последнее десятилетие приобретает формат мировой эпидемии. Новых методов, уже интегрированных в клинику, которые уже доступны для любых пациентов любого города страны, пока нет», — пояснила Кокорина.

По ее словам, целью разработчиков стало создание доступной всем клиникам системы реабилитации.

Сейчас в нескольких медучреждениях страны ведутся испытания метода, проверка на реальных больных, шлифовка программ, сбор мнений врачей, динамики пациентов. На данном этапе больные и медики отзываются о системе положительно.

В будущем исследователи хотят научиться бороться с помощью этого метода с рассеянным склерозом.

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