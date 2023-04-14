Подмосковье 14 апреля 2023, 14:16 Ученые из России и других стран приехали на международную конференцию по лингвистике в Коломну ГСГУ

Читать 360tv в

Международная научная конференция по лингвистике открылась в Коломенском ГСГУ. Более 80 ученых и студентов приехали в город для участия в мероприятии.

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что тема конференции этого года — «Язык: категории, функции, речевое действие». Мероприятие посвятили памяти выдающегося ученого-лингвиста, профессора Марка Яковлевича Блоха.

Реклама

В течение двух дней более 80 ученых и студентов из России, Белоруссии, Казахстана и Китая будут обсуждать актуальные вопросы классической и современной лингвистики, новые технологии обучения переводу и методики преподавания иностранных языков.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».