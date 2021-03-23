Ученые из Пущина создали суперсладкие томаты и картошку, которая не портится

В наукограде Пущино создают фрукты и овощи с меньшим количеством сахара. В Институте биоорганической химии скрещивают гены разных растений и выводят новые сорта.

В лаборатории экспрессионных систем модификации генома растений весна пришла уже давно, и на пороге уже стоит климатическое лето. Вишня и слива отцвели, а на персиках появились завязи первых плодов. Здесь над деревьями колдуют ученые, чтобы сделать их совершенными.

«Мы очень долгое время занимались тем, что пытались получить так называемые сладкие яблони, груши, морковь, клубнику. Смысл заключается в том, что мы туда добавляли ген из другого растения, который кодирует белок — суперсладкий белок. То есть когда вы едите фрукты, вы ощущаете сладость, но эта сладость не сахара, а сладость белка, то есть это такой диетический продукт получается», — пояснил Дмитрий Мирошниченко, старший научный сотрудник лаборатории экспрессионных систем модификаций генома растений.

Разработка биологов позволит выращивать фрукты без сахара, но это уже будут трансгенные растения. А их производство для массового распространения в России запрещено законом.

Поэтому наши ученые для широкого использования в сельском хозяйстве пока занимаются более практичными разработками. Например, они пытаются сделать так, чтобы картошка на огородах и на совхозных полях не чернела и не поражалась глазками.

«Придать устойчивость картофеля к вирусу. Она основана на том, что мы модифицируем собственный ген картофеля. Для того чтобы когда вирус проникает в ген, он не использовал эти вирусы для размножения», — уточнил Мирошниченко.

В институте для селекционеров делают саженцы, которым будут не страшны вирусы, уничтожающие урожай. Также ученые занимаются исследованиями выращивания овощей и фруктов.

«Мы сделали уже суперсладкие томаты, вот с этим белком талматино, который у нас есть. Мы сделали томаты, устойчивые к засолению. И еще одно из направлений — это создание долгохранящихся томатов, чтобы они на генетическом уровне могли дольше сохраняться», — рассказал Дмитрий Мирошниченко.

Многих пугает слово «генно-модифицированные». Но тут каждый должен выбирать сам. Никто пока не опроверг ни вред, ни пользу таких продуктов. Поэтому одни страны их разрешают, а другие нет.