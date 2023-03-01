Подмосковье 01 марта 2023, 23:28 Ученые из Пущина создали аэрогель для защиты пациентов при лечении онкозаболеваний

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Ученые из Пущина совместно с коллегами из Института общей и неорганической химии города Москва создали аэрогель, который поможет защищать пациентов от нейтронного излучения, применяемого при терапии онкологических заболеваний.

Открытие имеет большое значение для решения проблемы негативного воздействия на организм при применении бор-нейтронозахватной терапии, рассказали представители лаборатории в Пущине.

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При таком методе лечения раковые клетки, насыщенные стабильным изотопом бора-10, облучают потоком тепловых нейтронов, в результате ядерной реакции клетка разрушается.

«Проблема этого метода в том, что нейтроны невозможно сфокусировать в тонкий пучок и направить в конкретную точку, таким образом поражаются не только раковые, но и окружающие, здоровые клетки. Чтобы обеспечить защиту пациента от негативного воздействия излучения, бор, способный его поглощать, интегрировали в аэрогель», — рассказал руководитель лаборатории тераностики и ядерной медицины ИТЭБ РАН Антон Попов.

В результате получился сверхлегкий материал, из которого можно создать эффективную систему защиты. В будущем ученые намерены применить свои разработки для создания новых покрытий, которые можно будет использовать не только в медицине, но и в промышленности.

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