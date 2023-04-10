Подмосковье 10 апреля 2023, 22:23 Ученые из Пущина разработают препарат для защиты стволовых клеток от последствий лучевой терапии Мария Панина

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Сотрудники лаборатории изотопных исследований Института теоретической и экспериментальной биофизики, расположенном в подмосковном Пущине, исследуют и синтезируют новые нанобиоматериалы, которые были получены на основе редкоземельных металлов. Ученые проводят работы совместно с коллегами из Саратовского государственного университета (СГУ), цель проекта — создание препарата для защиты стволовых клеток от лучевой терапии.

Как сообщила руководитель лаборатории, кандидат биологических наук Нелли Попова, проект победил на междисциплинарном конкурсе «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской Федерации». Также специалист добавила, что сотрудники СГУ, сперва синтезируют наноматериалы с заданными параметрами, далее ученые лаборатории в Пущине проводят тестирования образцов на биологических объектах.

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«Основное направление — лечение побочных эффектов лучевой терапии, в частности радиодерматита. Работа направлена на создание композитов, которые в перспективе можно было бы использовать как терапевтические средства для таких повреждений» — рассказала эксперт.

Руководитель лаборатории подчеркивает, что команда проекта намерена достичь результата, при котором здоровые клетки будут защищены, а раковые уничтожаться с еще большей эффективностью.

В конкурсе, где проект ученых из Пущина одержал победу, было обработано 1054 заявки, и поддержку получил только 31 участник. Нелли Попова стала одной из самых молодых ученых, кому удалось достичь высокого результата. В министерстве науки и высшего образования России в качестве одной из стратегических целей выделяют работу с перспективными специалистами.

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