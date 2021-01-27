Ученые из Пущина нашли способ повысить эффективность лечения от рака

Ученые из Пущина нашли способ, как повысить эффективность лечения онкологических заболеваний. В этом поможет гормон мелатонин. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Научные сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН из Пущина обнаружили, как бороться с раком эффективнее. Они доказали, что мелатонин, который часто называют гормоном сна, способен усиливать действие противоопухолевых препаратов. Их принимают пациенты при лечении злокачественных образований.

Ученые объяснили, что мелатонин обладает широким спектром биологического действия, включая противоопухолевое. Исследования показали, что гормон может усиливать действие противоопухолевого препарата навитоклакса.

Теперь мелатонин будут использовать в разработке новых стратегий терапии злокачественных опухолей. Это поможет снизить дозы химиотерапевтических препаратов, сохранив их эффективность.

«Подмосковный наукоград Пущино исторически является одним из передовых центров биологических, биохимических и биофизических наук в России. Ежегодно пущинские ученые проводят сотни научных исследований, результаты которых открывают новые возможности в области медицины, фармацевтики, биохимии, биотехнологий», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что специалисты из Пущина каждый год получают премии губернатора Московской области в сфере науки. Также ученым выделяют президентские гранты, предоставляют жилье по программе социальной ипотеки.