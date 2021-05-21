Ученые из Подмосковья получат международный грант на разработку лекарства от рака

Подмосковные биофизики Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ получат грант на разработку лекарства от рака. Молодые ученые прошли отбор на участие в акселераторе компании Bayer. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Биофизики выступили с проектом, который направлен на создание первого в своем классе лекарства для персонализированной терапии редких видов.

«Мы всегда стремились к тому, чтобы наши исследования не только приводили к научным публикациям, но и имели практический выход, в данном случае в виде разрабатываемых кандидатов в лекарственные препараты», — рассказал Алексей Мишин, координатор команды проекта, заместитель руководителя лаборатории структурной биологии рецепторов, сопряженных с G-белком, МФТИ.

Он уточнил, что для России важно иметь проекты по разработке оригинальных препаратов.

Проект подмосковных биофизиков получит грант в размере до 25 тысяч евро, а компания Bayer поможет команде с международной экспертизой на всех этапах разработки лекарства.

«В Московской области сформировались несколько крупных научно-исследовательских центров, работающих в сферах фармацевтики, биотехнологий, медицины, — в Дубне, Пущине и Долгопрудном. Региональное правительство активно поддерживает развитие этих площадок и создает условия для привлечения в эту сферу молодых ученых», — заявила Екатерина Зиновьева, министр инвестиций, промышленности и науки региона.

Она уточнила, что молодые ученые получают гранты и премии, также Подмосковье предоставляет самым талантливым возможность взять социальную ипотеку.

«В результате сегодня наши специалисты и наши разработки получают признание на международном уровне», — заключила Зиновьева.