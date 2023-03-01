Подмосковье 01 марта 2023, 16:08 Ученые из Подмосковья начали работу над геномом сибирского осетра для увеличения его массы

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Специалисты Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Эрнста заложили экспериментальную популяцию сибирского осетра. Ученые пытаются определить факторы, которые влияют на увеличение массы тела этой рыбы.

Более 300 особей сибирского осетра снабдили чипами для исследований. Ученые изучают персональные характеристики рыб и смотрят, что лучше всего влияет на набор массы.

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«Результаты исследований найдут применение в селекции осетровых рыб, разводимых в условиях аквакультуры. Цель — определить варианты изменения генома», — рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Каждый осетр из экспериментальной популяции измерен по 13 различным параметрам. От каждого получена ДНК. На основе этих данных для рыб будет создан индивидуальный «паспорт».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2022 году ученые региона вывели четыре новых сорта картофеля. На испытании находятся восемь типов корнеплода, а в разработке — 27.