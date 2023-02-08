Подмосковье 08 февраля 2023, 16:11 Ученые из Одинцова вывели кабачки без семян и редкие сорта редиса

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Ученые Федерального научного центра овощеводства в Одинцове вывели кабачки без семян и редкие сорта редиса. Последняя разработка находится на стадии патентования.

Так, редисом занимается младший научный сотрудник Елена Козарь. Она недавно защитила кандидатскую.

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«Тема моей диссертации посвящена разработке протокола для получения удвоенных гаплоидов редиса европейского. Мы получили первые в мире успешные результаты, завершили полный цикл получения удвоенных гаплоидов и создали три линии редиса европейского», — сообщила Елена Козарь.

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По соседству работает ее коллега Алексей Ермолаев. Ученый вывел кабачки без семян.

«Работаю я с двумя культурами: патиссон и кабачок <…> В лаборатории мы получаем линию за один сезон», — заявил Алексей Ермолаев.

Ученому поставили задачу — создать новый гибрид кабачка с желтоплодной окраской. Однако в процессе оказалось, что такой овощ обладает еще и повышенной плоидностью.

Центром управляет один из самых молодых академиков РАН Алексей Солдатенко.

«В науке всегда было интересно, и я уверен, что будет интересно», — пояснил директор центра Алексей Солдатенко.

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