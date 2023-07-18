Подмосковье 18 июля 2023, 09:30 Ученые из Химок стали призерами корпоративного чемпионата Роскосмоса Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Команда Научно-производственного объединения имени Лавочкина из Химок стала призером VIII корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса». Участие в конкурсе приняли более 700 специалистов из 33 организаций Роскосмоса. Мероприятие прошло с 7 по 14 июля в Санкт-Петербурге.

Участников чемпионата приветствовал экипаж Международной космической станции: космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин. После прошла панельная дискуссия «Цель — выше звезд!», главным спикером которой стал космонавт-испытатель Сергей Корсаков.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Конкурсанты выполнили задания по 21 основной и шести корпоративным компетенциям, а также соревновались в кубке рационализаторства по направлениям «Теория решения изобретательских задач» и «Проведение испытаний». Сотрудники Научно-производственного объединения имени Лавочкина заняли 2-е место в общекомандном зачете.

Для всех участников и экспертов прошли образовательные программы-тренинги. Например, командам предстояло создать концепцию детского лагеря, которая способствовала бы повышению интереса школьников к работе в космической отрасли.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса» проводится для оценки качества подготовки рабочих и инженерных кадров каждый год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным посетили Научно-производственное объединение имени Лавочкина в Химках. Глава региона отметил, что квоту для молодых ученых и специалистов по программе «Социальная ипотека» в Подмосковье увеличат.

«За последние пять лет сертификаты на покупку жилья по программе „Социальная ипотека“ получили 36 молодых специалистов из Химок. В этом году получат еще 12 сотрудников научно-производственного объединения имени Лавочкина и научно-производственного объединения „Энергомаш“. Все они — победители специального конкурсного отбора», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Программа «Социальная ипотека» призвана поддержать специалистов самых востребованных отраслей: педагогов, тренеров, медиков, молодых ученых и уникальных специалистов. По ее условиям правительство Московской области оплачивает полную стоимость жилья, а сам специалист — только проценты по кредиту.

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