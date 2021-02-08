Ученые из Дубны запланировали открыть новые элементы таблицы Менделеева

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в 2021 году начнет подготовительную работу по обнаружению сверхтяжелых элементов таблицы Менделеева. Об этом сообщил директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников.

Ученые ОИЯИ, расположенного в Дубне, где в последние десятилетия уже были открыты 10 элементов таблицы Менделеева, в декабре прошлого года начали цикл экспериментов на фабрике по синтезу новых элементов.

«Наша цель, конечно, новые элементы следующего, восьмого периода таблицы Менделеева. В 2021 году мы закончим все подготовительные работы для этого амбициозного эксперимента, опробуем новый тип бомбардирующих ядер и новую мишень», — рассказал ТАСС директор ОИЯИ.

Фабрика сверхтяжелых элементов была впервые в мире запущена на базе ОИЯИ в марте 2019 года. Крупнейшие научные центры мира в настоящий момент ведут работы по синтезу новых элементов (119-й, 120-й и 121-й), которые ученые ОИЯИ рассчитывают получить первыми. Пять элементов, завершающих седьмой период таблицы Менделеева, за последние 20 лет были открыты в Дубне.

Ранее, в ноябре, на базе ОИЯИ в рамках нацпроекта «Наука» был запущен ускоритель для коллайдера NICA.