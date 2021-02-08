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    08 февраля 2021, 10:05

    Ученые из Дубны запланировали открыть новые элементы таблицы Менделеева

    Александр Блинов

    Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в 2021 году начнет подготовительную работу по обнаружению сверхтяжелых элементов таблицы Менделеева. Об этом сообщил директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников.
    Ученые из Дубны запланировали открыть новые элементы таблицы Менделеева

    Ученые ОИЯИ, расположенного в Дубне, где в последние десятилетия уже были открыты 10 элементов таблицы Менделеева, в декабре прошлого года начали цикл экспериментов на фабрике по синтезу новых элементов.

    «Наша цель, конечно, новые элементы следующего, восьмого периода таблицы Менделеева. В 2021 году мы закончим все подготовительные работы для этого амбициозного эксперимента, опробуем новый тип бомбардирующих ядер и новую мишень», — рассказал ТАСС директор ОИЯИ.

    Фабрика сверхтяжелых элементов была впервые в мире запущена на базе ОИЯИ в марте 2019 года. Крупнейшие научные центры мира в настоящий момент ведут работы по синтезу новых элементов (119-й, 120-й и 121-й), которые ученые ОИЯИ рассчитывают получить первыми. Пять элементов, завершающих седьмой период таблицы Менделеева, за последние 20 лет были открыты в Дубне.

    Ранее, в ноябре, на базе ОИЯИ в рамках нацпроекта «Наука» был запущен ускоритель для коллайдера NICA.