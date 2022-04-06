Ученые из Дубны нашли доказательства жизни в космосе

Специалисты Объединенного института ядерных исследований нашли окаменелые бактерии в метеорите. Совместную работу с лабораториями из США и Европы ученые из Дубны ведут уже несколько лет, исследуя остатки микроорганизмов в небесных телах.

Академик РАН, палеонтолог и начальник сектора астробиологии ЛРБ ОИЯИ Алексей Розанов отметил, что следы жизни в метеоритах обнаружили давно — еще в середине XX века.

«Но тогда астрономы заплевали этих людей, и всякие занятия по исследованию органики стали считаться неприличными», — сказал он.

Новый толчок исследования в этом направлении получили в середине 1990-х. Существенные открытия начались только несколько лет назад, когда прилетевшие из космоса окаменелости стали изучать под электронными микроскопами. Кладезем открытий стал метеорит «Оргей».

«В метеорите <…> найдены такие остатки, которые <…> достаточны для того чтобы понять: жизнь прилетела из космоса, но не в метеорите. В метеорите прилетели уже окаменевшие организмы, которые где-то жили», — пояснил Розанов.

Камень упал во Франции в середине XIХ века. В ходе исследований в нем и обнаружили окаменелые остатки организмов, возраст которых сравним с возрастом Солнечной системы. Им около пяти миллиардов лет.

«Смотрится не поверхность метеорита — внутренняя структура», — подчеркнул научный сотрудник сектора астробиологии ЛРБ ОИЯИ Михаил Капралов.

Возраст остатков определили при помощи изотопных методов. Метеорит, скорее всего, оказался частью пролетавшей мимо кометы.

«Есть так называемые кометы-странники. <…> До недавнего времени они были чисто гипотетические, но недавно обнаружили как раз такую комету, которая прилетела из другой звездной системы — это комета Борисова», — рассказал младший научный сотрудник сектора астробиологии ЛРБ ОИЯИ Антон Рюмин.

Такие кометы, по его словам, при полете через системы собирают космическую пыль, осколки астероидов и части планет. «Образцы» они разносят по космосу и могут «доставить» в том числе на Землю. В метеоритах можно обнаружить огромное количество различных окаменелостей — бактерии, водоросли, грибы.

В ОИЯИ отметили, что проведенные исследования доказали: человечество не одиноко во Вселенной, а жизнь стопроцентно возникла не на Земле.