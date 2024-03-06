Подмосковье 06 марта 2024, 11:28 Ученые института ядерных исследований в Дубне запустят коллайдер NICA в 2024 году Телеканал «360»

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Ученые Объединенного института ядерных исследований в Дубне проводят эксперименты перед запуском коллайдера NICA. Он намечен на 2024 год.

Сейчас физики проводят эксперимент, чтобы увидеть, как собрана установка, и протестировать ее режимы работы.

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«Главная задача — отработать режимы работы технологического оборудования. После введения санкций Евросоюзом переработаны схемы криогенного охлаждения, перезаказаны части оборудования. Нам хотелось посмотреть, как это все совместно работает», — рассказал заместитель главного инженера Лаборатории физики высоких энергий, руководитель работ на MPD Константин Мухин.

Ученые охлаждают соленоид MPD до азотных температур. Его называют машиной времени, с помощью которой ученые смогут подобраться к разгадке образования вселенной.

«Протоны и нейтроны состоят из кварков и глюонов. Но почему они собрались именно в такие тройки, никто не знает. То есть с одной стороны мы идем далеко в прошлое, с другой стороны — это большой микроскоп, который позволит заглянуть нам вглубь материи», — отметил Константин Мухин.

Охлаждение соленоида идет по тем параметрам, которые заложены в проекте. Это сложный процесс: надо равномерно изменить температуру самого соленоида весом около 80 тонн, опорного цилиндра весом 12 тонн и азотного экрана.

«Когда мы охлаждаем большую массу, нельзя допустить, чтобы одна часть охладилась и поменяла свои линейные размеры, а вторая часть еще теплая и осталась в тех же линейных размерах», — добавил Константин Мухин.

В ходе этого эксперимента ученые подтвердили, что технологически оборудование собрано правильно и сможет выдержать заданные параметры охлаждения. Сегодня ускорительный комплекс NICA — самый крупный проект в области физики высоких энергий в России. Пуск коллайдера намечен на 2024 год.

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