Ученого из Подмосковья Александра Бондаренко удостоили государственной награды

За большой вклад в развитие науки Александра Ивановича Бондаренко, ученого из Подмосковья, наградили «Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени». Больше сорока лет он отработал в Институте проблем лазерных и информационных технологий Российской академии наук.

Как рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, Московская область в целом славится своими научными кадрами. Среди прославленных ученых есть как молодые специалисты, которые совсем недавно окончили вузы, и маститые профессионалы, которые отработали в научной деятельности не один десяток лет.

«Благодаря этим людям промышленный и научный секторы нашего региона неизменно движутся вперед и демонстрируют высокие показатели. Александр Иванович — один из таких профессионалов. От всей души поздравляем его с высокой наградой и благодарим за неоценимый вклад в развитие отечественной науки», — отметила Екатерина Зиновьева.

Александр Иванович начинал работать в качестве главного конструктора, на сегодняшний день он стал помощником руководителя института. За это время он успел провести разработки двух масштабных лазерных систем военного и гражданского назначения, сконструировал системы газонаполненных лазеров, кроме того, провел ряд других разработок, важных для России.

Сам Александр Иванович рассказывает, что начал заниматься лазерами еще в 70-е годы, и на тот момент это была очень престижная работа. В это направление вся молодежь действительно приходила с горящими глазами.

«Нам ставили цели, и мы их достигали: ночевали на работе, экспериментировали, терпели неудачи, находили решения и пробовали снова. Сегодня в науке нам нужно стремиться и именно к этому: развивать прикладные направления и привлекать молодых специалистов, чтобы они шли в технические сегменты, развивая инженерный сектор», — рассказал Александр Бондаренко.

Сегодня Александр Бондаренко имеет звание Заслуженный конструктор Российской Федерации и степень кандидата технических наук, на его счету пять патентов на изобретения и множество публикаций в российских и иностранных научных журналах.

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