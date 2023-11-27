Подмосковье 27 ноября 2023, 11:08 Ученицы школы № 9 в Лобне победили на фестивале современных и уличных танцев в Твери Unsplash

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Юные спортсменки из школы № 9 в Лобне успешно выступили на фестивале современных и уличных танцев в Твери. Юлия Лобанова и Дарья Куролесова заняли 1-е место.

Фестиваль современных и уличных танцев «Версия» проходил в Твери 18 ноября. Участие в нем приняли около 600 танцоров из Центрального федерального округа. Фестиваль проходил по принципу чемпионата: судьи оценивали выступления участников по баллам и установленным критериям. Юлия Лобанова и Дарья Куролесова из Лобни выиграли золото.

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Напомним, при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Лобне ведется масштабная работа по ремонту и строительству спортивных объектов. Например, этой осенью в микрорайоне Красная Поляна реконструировали стадион «Труд». Там обустроили дорожки для занятий легкой атлетикой, площадку для воркаута и футбольное поле.

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