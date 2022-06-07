Ученица школьного лесничества представит Подмосковье в финале Всероссийского конкурса «Подрост»

Стали известны имена финалистов Всероссийского конкурса «Подрост — 2022». Подмосковье на состязаниях представит ученица «Новощаповского школьного лесничества» средней школы имени Героя Советского Союза Едунова городского округа Клин.

Всего за выход в финал конкурса боролись 313 ребят из 76 регионов страны. В мероприятии участвуют школьники и экологические активисты, интересующиеся жизнью леса.

«Впереди определение победителей по шести номинациям из 103 финалистов. Подмосковные школьные лесничества– одни из сильнейших в стране, и мы ждем высокой оценки работы нашей участницы», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Представляющая Подмосковье школьница отметила, что ее заинтересовала экологическая проблема валежника. В лесу валежник работает как искусственное гнездовье.

«Так возникла тема исследования — „Волонтерский опыт создания искусственных убежищ для мелких лесных млекопитающих и других жителей леса“. Здесь мы узнали много нового о жизни лесных зверей и организовали опытные искусственные гнездовья в заповедной части клинских лесов, подвергающихся антропогенному воздействию», — пояснила ученица.

Как подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, подобные работы являются новым взглядом на привычные вещи.

«У детей всегда много вопросов, современное поколение иначе смотрит на привычные нам вещи и порой предлагает неординарные темы и решения, которые стоит брать на заметку, адаптировав их к существующим реалиям», — заявил он.

Работу школьницы представят в рамках номинации конкурса «Проектная природоохранная деятельность». За победу поборются авторы 18 лучших проектов из различных регионов страны.