Подмосковье 18 января 2024, 15:05 Ученица лицея Дарья Гайсенок из Одинцова прошла обучение в Школе молодых ученых Unsplash

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Ученица Одинцовского лицея № 10 Дарья Гайсенок прошла обучение в Школе молодых ученых. Основной темой обучения являлась солнечная астрофизика и физика солнечно-земных связей.

Школа молодых ученых организована Институтом космических исследований Российской академии наук. Программа включала общеобразовательные лекции, мастер-классы и самостоятельную работу.

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Участники получили навыки прогнозирования явлений космической погоды, таких как солнечные вспышки, полярные сияния, магнитные бури. Также ребята работали с данными космических экспериментов в этой области.

«Солнце представляет собой один из основных объектов современных космических исследований. В настоящее время за пределами земной атмосферы работает около 10 специализированных солнечных обсерваторий», — отметили в министерстве образования Московской области.

По итогу обучения все участники программы получили сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ региона откроют в Лобне в 2024 году. Она примет 2,2 тысячи учеников.

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