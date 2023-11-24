Подмосковье 24 ноября 2023, 13:40 Ученица кадетского класса из Сергиева Посада организовала сбор помощи для бойцов СВО Телеканал «360»

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Девочка из Сергиева Посада оказывает помощь российским бойцам, находящимся в зоне специальной военной спецоперации. Ученица кадетского класса пишет письма военным, а также собирает посылки.

Ксения Блинова учится в Сергиевом Посаде. Она регулярно пишет письма участникам СВО, чтобы поддержать боевой дух и показать, что дома их ждут.

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«Здравствуй солдат, дорогой солдат, пишет тебе Блинова Ксения. Хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты защищаешь нашу Родину. Хочу пожелать тебе, главное, сил, здоровья и мужества. И помни: тебя дома ждут близкие. Оставляю свой номер телефона для обратной связи», — зачитала одно из писем Ксения.

Отметим, что с Ксенией связался один из военнослужащих, чтобы высказать слова благодарности, однако связь с ним оборвалась. Сейчас о его судьбе ничего не известно. Ученица кадетского класса подчеркнула, что все письма она пишет сама и вкладывает в них брелоки.

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«У мамы друг уехал, его призвали в зону СВО. Его призвали, и я ему решила помогать. Я не знала через кого сначала, мама нашла одну женщину, другую. Они дали нам номер врача, и мы через него все посылки передаем. И медикаменты, и продукты, и носилки те же. Было одежду передавали в детский дом», — поделилась Ксения Блинова.

Установить связь с близким другом семьи до сих пор не удалось. Однако девочка не унывает и намерена продолжать оказывать помощь военным.

«Это изначально была ее инициатива, она экономила деньги с завтраков, обедов школьных складывала в баночку, потом ходила в магазины сама покупала продукты, приносила складывала и будем говорит все это собирать и отвозить. А я была просто как поддержка. Наверное, когда у нас в доме появилось три таких коробки, я поняла, что она уже не остановится», — рассказала мама Ксении Ирина Блинова.

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Ирина Блинова поддерживает дочь и курирует связь с волонтерами в Telegram. На сегодняшний день неравнодушных граждан собралось больше 20 человек.

«Мы собираем раз в месяц, раз в два месяца. Мы туда отправляем. Туда уходят большей частью медикаменты и продукты», — отметила Ксения.

В основном для нужд военнослужащих закупают медицинский расходник: глюкозу, физраствор, системы для инъекций, маски. Также бойцам отправляют предметы личной гигиены и продуктовые посылки.

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Сами военные стараются оперативно присылать видео с благодарностями.

«Ксюша и все, кто собирал эту гуманитарную помощь, спасибо огромное, лично от меня и от всех наших бойцов, завтра это все будет у них», — обратился военнослужащий к Ксении.

Отметим, что Ксению Блинову даже приглашали в Госдуму для рассказа о своей деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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