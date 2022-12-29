Подмосковье 29 декабря 2022, 09:09 Ученику музыкальной школы в Балашихе подарили баян по губернаторской программе

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Ученику музыкальной школы имени Свиридова в Балашихе подарили новый баян. Музыкальный инструмент Даниэль Галеев получил по губернаторской программе «Одаренные дети Подмосковья».

Подарок Даниэлю вручила начальник управления культуры администрации городского округа Балашиха Светлана Шарцева.

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«В этом году у нас два лауреата. Это Даниэль Галеев и Валерия Наумова. Для Даниэля мы приобрели баян и компьютер, а для Валерии — компьютер и графический планшет. Девочка является ученицей пятого класса художественного отделения. Наши ученики — наша гордость. Из 14 губернаторских грантов наши ученики получили два», — сказала директор ДШИ № 1 имени Свиридова Оксана Каменская.

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Игрой на музыкальном инструменте Даниэль занимается с шести лет. Сейчас юному музыканту уже 14.

«Мне нужен был баян, чтобы получать новые знания. На новом инструменте звук гораздо лучше, чем на том, который у меня был раньше. <...> Также на новом кнопки нажимаются удобнее и мягче. Я всегда старался, когда учился, участвовал в различных конкурсах. Очень обрадовался, когда узнал, что мне так сильно повезет», — сказал Даниэль Галеев.

Программа «Одаренные дети Подмосковья» была разработана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева для поддержки талантливых детей, учащихся в школах дополнительного образования. Победители получают гранты на приобретение новых музыкальных инструментов, обустройство рабочего места, оплату учебы у престижных преподавателей, стажировок и мастер-классов.

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