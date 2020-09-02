Школу капитально отремонтировали в 2018 году. Сегодня здесь до девятого класса учатся ребята из нескольких деревень городских округов. В аудиториях могут заниматься 113 школьников, но пока что их 71. Еще 13 человек — педагоги.

В среду, 2 сентября, их навестил Андрей Воробьев. В Подмосковье работают 128 таких небольших школ, и каждая из них, по оценке Роспотребнадзора, готова к организации горячего питания. Это и проверил губернатор.

Здесь абсолютное большинство учеников едят бесплатно. Есть и социальная программа, и все начальные классы получают горячее питание бесплатно. Сегодня мы общались с учениками и родителями. Здесь, в деревне, все друг друга знают. С точки зрения питания проблем нет Андрей Воробьев.

В августе президент обратил внимание на то, как важно, чтобы такие небольшие школы получали бесплатное питание. Это так называемые малокомплектные учреждения. Московская область полностью подготовилась выполнить поручение.

Андрей Воробьев пообщался и с ребятами, ставшими призерами регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia в номинации «Кузовной ремонт». Губернатор поблагодарил их за стремление к развитию, усердие и поздравил с высокими результатами.

Большие школы — это хорошо, но и маленькие особо ценны. Там учатся замечательные дети, которые выбирают поступление в колледжи и очень важные профессии. <...> Мы стараемся ремонтировать такие школы. Конечно, нужны средства всегда и внимание. Школа в деревне — это центр жизни и притяжения Андрей Воробьев.

А в период с 2018 по 2019 год школа стала участником программы «Доступная среда». Теперь она сможет принять на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сами ученики поделились, что любят заниматься спортом после уроков. Губернатор отметил, что и в малых школах обязательно стараются делать современное физкультурное ядро.

Кроме того, Воробьев поздравил ребят с началом учебного года и пожелал им больших достижений.

Очень хочу пожелать вам всего самого-самого доброго, чтобы вы красиво рисовали, быстро читали, все запоминали и четко считали Андрей Воробьев.

Школе уже 115 лет. Два года назад ей присвоили имя выпускника — Андрея Кощеева, погибшего в Афганистане. Здесь учатся ребята из многих деревень Богородского и Павлово-Посадского округов.