Подмосковье 26 июня 2023, 16:22 Учеников школ искусств из Химок наградили на фестивале имени Чайковского

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Победителей рейтинга учащихся школ искусств Московской области наградили на открытии фестиваля имени Чайковского. Стипендиатами программы губернатора Андрея Воробьева «Одаренные дети Подмосковья» стали трое ребят из Химок.

Победителями стали воспитанники Центральной детской школы искусств: Спиридон Хатзидимитриадис в номинации «Балалайка», Лилия Мюдеррисоглу в номинации «Хореография» и Софья Шевченко в номинации «Синтезатор».

«Мы очень гордимся нашими ребятами. Я также хочу поздравить преподавателей и концертмейстеров с этой победой. Без сомнения, их труд, чуткость и профессионализм помогли нашим воспитанникам добиться успеха», — рассказала муниципальный депутат, директор школы искусств Инна Монастырская.

Ранее во время ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с 1 июля педагоги школ искусств получат доплаты.

«Год назад мы ввели доплаты педагогам и директорам школ, которые показывают хорошие результаты. Видим по итогам ЕГЭ и олимпиад, по участию наших школьников в различных проектах, что мотивация работает. От этого выигрывают все: родители, учителя, Подмосковье в целом, а главное — дети. Выпускники поступают в лучшие вузы и колледжи страны, получают востребованные профессии и возвращаются к нам в Подмосковье», — отметил Андрей Воробьев.

По итогам мониторинга Министерства экономики и финансов и Министерства культуры и туризма Московской области школы искусств и культурно-досуговые учреждения в Химках получили положительную оценку.

Сегодня городском округе работает пять домов культуры и три школы искусств. В школах искусств учатся боле четырех тысяч детей. С начала года они приняли участие в 283 конкурсах: 334 ученика стали лауреатами, а 38 получили высшую награду Гран-при.

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