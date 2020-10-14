Учеников Луневской школы начали возить на бесплатном автобусе

Учеников Луневской школы в городском округе Солнечногорск стали возить на уроки на автобусе. Утром путь начинается с отдаленных деревень и поселков округа.

Источник фото: телеканал «360»

Новый школьный автобус забирает ребят из деревень Клушино, Владычино, Носово. Конечная остановка — Луневская школа. После уроков маршрут тот же, только в обратном направлении. Всего автобус совершает пять рейсов утром и после учебы.

«Школьный автобус наша школа ждала очень долго. Насколько мне известно, более 10 лет. Наконец-таки у нас это появилось. И это такая огромная помощь и родителям, которые все время использовали общественный транспорт, личный транспорт. Зачастую, я слышал даже, такси. То есть это дополнительная нагрузка на семейный бюджет», — рассказал исполняющий обязанности директора Луневской школы Дмитрий Грибков.

Источник фото: телеканал «360»

На каждом рейсе — сопровождающий. Он следит, чтобы все дети были пристегнуты и сидели на местах. Перед входом в автобус всем школьникам обрабатывают руки антисептиком. У каждого должна быть маска.

Ездить на автобусе могут все ученики Луневской школы. Главное, знать расписание. Оно есть на сайте школы. А вот мест в автобусе пока не хватает. Всего 22. Поэтому в планах — запустить еще один школьный автобус.