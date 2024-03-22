Подмосковье 22 марта 2024, 17:38 Учеников лицея Лобни переведут в отремонтированное здание школы № 5 пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с родителями учеников лицея и представила новые планы по релокации учебного заведения. После капитального ремонта школы № 5 учеников лицея переведут туда.

Ремонт школы начнется сразу после завершения государственной итоговой аттестации старшеклассников. Многие родители выражали обеспокоенность предложением перевести лицей в новую школу, строящуюся в микрорайоне Катюшки и рассчитанную на 2200 учащихся.

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После выслушивания всех сторон и обсуждения с министром образования Московской области, Анна Кротова представила новое решение. После капитального ремонта пятой школы, лицеисты будут переведены туда. Это позволит увеличить вместимость школы, количество классов и наполняемость. Переезд планируется к концу текущего или началу следующего учебного года.

Строящееся образовательное учреждение в Катюшках, рассчитанное на 2200 мест, будет преобразовано в Инженерно-технический лицей. Это откроет возможность получить качественное профильное образование для большего числа школьников Лобни.

Ранее глава муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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