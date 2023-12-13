13 декабря 2023, 12:12
Ученики ЦМИТ в Жуковском победили на хакатоне по 3D-моделированию
Итоги хакатона по 3D-моделированию подвели на площадке ЦМИТ Жуковский. Победителями конкурса стали ученики центра Никита Гришаков и Владислав Ашихмин.
В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что в общей сложности на выполнение заданий хакатона у участников ушло от четырех до шести часов. Ребята создавали чертежи, модели и сборки, а также восстанавливали геометрию STL моделей.
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Все участники конкурса получили сертификаты, а победители — памятные призы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил обновленный лицей в Протвине. Он пообщался с преподавателями и высоко оценил качество выполненных работ.
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Школьники
Жуковский
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