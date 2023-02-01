Подмосковье 01 февраля 2023, 23:02 Ученики школы в Павловском Посаде превратили старый кабинет в молодежное пространство Фото: Алена Притула

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Учащиеся школы № 9 в Павловском Посаде создали Совет старшеклассников в начале учебного года. Ребятам выделили старый кабинет музыки и разрешили обустроить его так, как им нравится. Так в школе появилось молодежное пространство, причем ремонт ребята выполнили самостоятельно.

Кабинет оформлен в черно-белых тонах, еще одна необычная в пространстве деталь — это черный потолок.

Фото: Алена Притула

В открытии нового молодежного пространства приняли участие городские депутаты и представители Творческого объединения молодежи из центральной библиотеки Павловского Посада. Ребятам гости подарили настольные игры.

Фото: Алена Притула

После официальной части школьники сыграли в «Мафию».

«Раньше мы всегда собирались только в библиотеке, но от школы она далеко и не всегда удобно добираться. Поэтому в школе мы сделали ремонт под себя. Тут все, как мы хотели. Даже не верится, что мы все это сделали своими руками. Теперь у нас есть еще одно место, где можно собраться и поиграть в игры или провести мероприятие», — поделилась участница Совета старшеклассников Арина Климова.

Фото: Алена Притула

По словам директора школы, они всегда рады гостям и ждут всех в новой молодежной комнате. В пятницу там проведут первый «Вечер настольных игр».

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