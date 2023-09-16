Подмосковье 16 сентября 2023, 16:11 Ученики школы «Триумф» из Химок посетили экскурсию на НПО имени Лавочкина Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Ученики школы «Триумф» из Химок посетили музей научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина. Участники экскурсии познакомились с историей деятельности предприятия и изучили коллекцию 26 подлинных космических аппаратов, разработанных в округе.

«Ребят больше всего заинтересовали представленные макеты самолетов и ракет: ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7, экспериментальные истребители: „160“, „176“, „200“, Ла-250, ракеты: ЗУР-205, ЗУР-217, а также межконтинентальная крылатая ракета „Буря“. Также особый интерес вызвали предоставленные личные вещи руководителей особого конструкторского бюро — С. А. Лавочкина и Г. Н. Бабакина», — рассказали сотрудники школы «Триумф».

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Муниципальный депутат Ирина Беляева подчеркнула, что в музее НПО имени Лавочкина представили богатую экспозицию, рассказывающую историю создания летательных аппаратов. Благодаря таким экскурсиям дети могут узнать о том, какие научные и технологические достижения связаны с их городом, а также как они повлияли на развитие России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил НПО имени Лавочкина вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Для молодых ученых и специалистов увеличат квоту по программе «Социальная ипотека».

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