Ученики школы №1 в Котельниках провели парад в честь 115-летия Леонида Чурилова

В Котельниках ученики школы № 1 отметили 115-летие Героя Советского Союза Леонида Чурилова. С 2004 года учебное заведение носит его имя. Чурилов командовал 17-й гвардейской механизированной бригадой, воевал на Брянском и 1-м Украинском фронтах. Самым сложным заданием было форсирование Одера, но Чурилов с сослуживцами справился с этой боевой задачей.

В этом году 115 -летие героя совпало с последним учебным днем. На праздник приехали его сын, внук и правнук. Вместе с главой округа Сергеем Жигалкиным они вручили школьникам похвальные листы за особые успехи в учебе, а после ребята провели парад вокруг школы.

«Отец был для меня всегда примером, и, может быть, это звучит наивно, но в какие-то моменты даже до сих пор я иногда думаю в какой-то ситуации, а как бы он поступил в этот момент? И мне в этом плане помощь до сих пор ощущается», — поделился сын Леонида Чурилова Виктор.

В течение учебного года ученики школы принимали активное участие в разных патриотических акциях. Например, в рамках проекта «Подарок ветерану» школьники собрали более 250 килограммов макулатуры, а на вырученные деньги купили гостинцы пожилым людям.