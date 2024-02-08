08 февраля 2024, 12:00
Ученики школы № 9 в Лобне расчистили от снега дорожки в детском саду «Ручеек»
Ученики школы № 9 в качестве волонтеров подключились к уборке снега в Лобне. Ребята помогли расчистить дорожки в детском саду «Ручеек».
«Обильный снегопад засыпал детсадовские территории. Конечно, самим работникам детских дошкольных учреждений трудно справиться с уборкой снега. Мы с радостью подключились к работе и помогли расчистить снег с дорожек и подходы ко входам в группы», — рассказали волонтеры.
Коммунальные службы Лобни устраняют последствия снегопада «Ольга». В уборке улиц и дворов задействованы все управляющие компании и службы города, а также техника «Мосавтодора».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что циклон «Ольга» принес 12 сантиметров снега. Он призвал пешеходов и водителей быть особенно внимательными.
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